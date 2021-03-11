CHZ (Chiliz) coin yorum - 11 Mart: Chiliz'in piyasa değeri 1,3 milyar dolara ulaştı. Büyümenin üç nedeni var
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CHZ (Chiliz) coin yorum - 11 Mart: Chiliz'in piyasa değeri 1,3 milyar dolara ulaştı. Büyümenin üç nedeni var

11.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:06
CHZ (Chiliz) coin yorum - 11 Mart: Chiliz'in piyasa değeri 1,3 milyar dolara ulaştı. Büyümenin üç nedeni var

Spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimi olan Chiliz (CHZ), son 24 saat içinde patlama yaşadı. (NFT'ler) son zamanlarda yaşanan patlama, CHZ'nin fiyatını rekor bir seviyeye çıkardı. Peki, CHZ (Chiliz) coin yorum - 11 Mart: Chiliz'in piyasa değeri 1,3 milyar dolara ulaştı. Büyümenin üç nedeni var

Coinmarketcap verilerine göre Chiliz (CHZ) piyasa değeri, 1.4 milyar doları aştı. CHZ geçtiğimiz gün, 0.31 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bazı analistler Chiliz ilgisinin, şirketin ABD pazarına yatırım kararı ve NFT hizmetinin çılgın seviyelere ulaşmasının akabinde arttığını düşünüyor.

CHZ (CHİLİZ) COİN YORUM 11 MART

Yerli talebi ait belirteci Chiliz platformu (CH) ayın başından bu yana hızla büyümektedir.

  • Chiliz Token (CHZ) 1,3 Milyar Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı
  • Madeni para, 9 Mart'ta 0.31 dolardan fiyat rekorunu yeniledi.
  • İlgi, muhtemelen şirketin ABD pazarına girmesinden ve NFT'nin popülaritesinin artmasından kaynaklanıyor.

Mart ayının ilk gününde yaklaşık 0,05 dolara mal oldu. 4 Mart'ta fiyat üç katına çıktı ve 0,15 dolar alanına ulaştı, ancak 6 Mart'ta 0,10 dolara düzeltildi. Büyüme 8 Mart'ta yeniden başladı. Jeton yalnızca önceki zirveye geri dönmekle kalmadı, aynı zamanda kaydı da güncelledi. CHZ şu anda 0,25 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,31 dolara ulaştı.

Chiliz: büyümenin üç nedeni

NFT ihtişamının ışınlarında

Jetonun değerindeki beklenmedik artış birkaç faktöre bağlı olabilir. Bunlardan biri,değiştirilemez jeton (NFT) çılgınlığı ile ilgili . Bu varlıklar, son birkaç haftadır çılgınca popüler oldu. Yalnızca Şubat ayında , NFT satışları 342 milyon doları aştı. Bu, 2020'nin tamamından daha fazla.

Chiliz, önde gelen Avrupa futbol takımlarıyla çeşitli ortaklıklar kurdu. Proje, Socios.com'da satılan markalı NFT'ler aracılığıyla hayranların ilgisini çekmeye yardımcı oluyor.

2. Yeni Pazarlar

Chiliz CEO'su Alexander Dreyfus , 2 Mart'ta şirketinin ABD pazarına açılacağını duyurdu . Bu haber de projeye dikkat çekti ve itti belirteci yüksekler için. Dreyfus, şirketin 50 milyon dolarlık ilk yatırımla New York'ta bir ofis açacağını sözlerine ekledi.

Malta'ya kayıtlı şirket, spor takımları ve hayranları için kripto para belirteçleri çıkarıyor. Oylamada kullanılabilirler, ayrıca ödüller ve özel promosyonlara katılım için takas edilebilirler.

Dreyfus, "Başarılı bir çalışma geçmişiyle ABD'ye gidiyoruz; Avrupa'nın en büyük spor kulüplerinden bazıları için şimdiden milyonlarca dolar kazandık "dedi.

2019 yılında Chiliz, Juventus Futbol Kulübü ile sözleşme imzaladı. Onu diğer ünlü isimler takip etti: Barselona, ??Paris Saint-Germain ve daha yakın zamanda Milano. Milan, tokenlerinin piyasaya sürüldüğü gün 6 milyon dolar kazandı.

3. Yükseliş eğilimi dalgasında

Çoğu NFT, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir . CHZ bir istisna değildir ve muhtemelen son haftalarda varlığın değerinin yükselmesine de katkıda bulunmuştur.

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