Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!
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Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!

15.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:24
Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!

Bir tür kızarmış hamur tatlısı olan churros, İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Churros tatlısı nasıl yapılır? En kolay churros tarifi! En güzel churros tarifi!

Genellikle kahvaltıda sıcak çikolata veya süt reçeline batırılarak yenilen churros nasıl yapılır? En kolay, en lezzetli ve az malzemeli churros tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

CHURROS TATLISI NASIL YAPILIR? EN KOLAY CHURROS TARİFİ!

Churros tatlısı malzemeleri,

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

2 yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker

90 gram bitter çikolata

Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!

Yapılışı,

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına tuzu ilave edin.

Suyu da ekleyip kısık ateşte karıştıra karıştıra tereyağını iyice eritin.

Su kaynayınca elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştıra karıştıra ekleyin.

Hamur haline gelen karışımı ocaktan alıp karıştırarak soğutun.

Yumurtaları da içine kırıp karıştırarak hamura iyice yedirin.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın.

Hamuru ucu tırtıklı krema sıkacağına doldurup kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.

İyice kızaran hamurları yağlarını çekmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Tatlıları önce şekere ardından çikolataya batırıp servis edin.

Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!

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