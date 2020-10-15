Churros tatlısı tarifi! İspanyol tatlısı churros tatlısı nasıl yapılır? En güzel churros tarifi! En kolay churros tarifi!

Bir tür kızarmış hamur tatlısı olan churros, İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Churros tatlısı nasıl yapılır? En kolay churros tarifi! En güzel churros tarifi!