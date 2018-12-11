CHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı Ali Aslan Kılıç Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Ali Aslan Kılıç oldu. Peki, CHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı olan Ali Aslan Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ali Aslan Kılıç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ ASLAN KILIÇ KİMDİR?

Ali Aslan Kılıç, 1954 yılında Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak Kilimli'de tamamladı. 1989 yılından 1996 yılına kadar Karadon Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptı. Çeşitli dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde temsilcilik ve yöneticilik yaptı. 1996 yılında DYP'den Belediye Başkanı seçildi. Üç dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2009 yılında görevi sona erdi, daha sonra Mart 2014 mahalli seçimlerinde tekrar CHP'den Kilimli Belediye Başkanlığı'na aday olarak seçimleri kazandı ve halen Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ali Aslan Kılıç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Zonguldak İli Kilimli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur. Kılıç, evli ve dört çocuk babasıdır.