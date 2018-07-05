- CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan: "24 Haziran seçimleri CHP'nin doğal liderini oluşturdu"

"Seçimli Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasını gerekli görüyoruz"

KAYSERİ - Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kurultay Delegeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile Seçimli Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasını istedi.

CHP Kayseri Kurultay delegeleri adına bir basın açıklaması yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte partinin kendi doğal liderini oluşturduğunu ifade ederek, Kurultay'ın biran önce toplanmasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti onursal başkanlığının çok yakışacağını belirten Gonca Yelda Orhan: "Kayseri Kurultay Delegeleri olarak halk ve tabanın sesine kulak vererek değişimden yana olduğumuzu ve partimizin en üst yetkili organı olan Seçimli Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasını gerekli görüyoruz. Bu talebimizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Halkın ve tabanın sesini dinlediğimiz için biliyorsunuz ki 24 Haziran seçimlerinde aldığımız oy oranları ve Sayın Muharrem İnce'nin almış olduğu oy oranı arasında ki fark düşünülerek taban Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi doğal liderini oluşturdu. Bizde bu doğal liderin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Genel Başkanımızın onursal başkanlığına çok yakışacağını ve yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özellikle millet ittifakına göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.