CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
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CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi

02.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:06
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın cinsel tacizine uğradığını iddia eden 20 yaşındaki partili kadının ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın, şahsın "askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini" söylediğini ve elini zorla pantolonuna götürdüğünü öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı'nda 8 Temmuz tarihinde ifadesi alınan D.A. olayı anlattı. İfadesinde D.A'nın, G.Ö.A. ile partinin gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın yaşandığı 12 Mart'ta yine Ümraniye'de parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söylediği öğrenildi.

"ASKERDEN YENİ GELDİĞİNİ, KİMSEYLE SEVİŞMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

D.A'nın ifadesinin devamında "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm?' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi" dedi.

"ELİMİ PANTOLOLUNA GÖTÜRDÜ"

Genç kadın açıklamasına şöyle devam etti: "Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A'dan şikayetçiyim"

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise taciz suçlamasını kabul etmeyerek, D.A'nın iddialarının yalan olduğunu öne sürdü. Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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