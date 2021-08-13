CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN
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CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, orman yangınları ve sel felaketlerinde uğranılan zararların eksiksiz karşılanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, orman yangınları ve sel felaketlerinde uğranılan zararların eksiksiz karşılanması gerektiğini söyledi. Öztrak, Pazarlık yapılmasın. '300 senden, 200 benden' lafları edilemesin. Felaketlerdeki canları geri getirmek mümkün değil ama uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçeleri muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda Öztrak'a CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın da eşlik etti. Ülkedeki orman yangınları ve sel felaketlerine değinen Öztrak, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak doğa olayları karşısında gereken tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Akdeniz'deki orman yangınları ve Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin CHP'li Öztrak, Yaşanan sel felaketleri ve bu felaketler sonucunda yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Karadeniz'de yaşanan bu sel felaketinin bir tesadüf olamadığını, yaşanan iklim değişikliği sonrası ülkenin de çok riskli bir sürece girdiğini, aynı kuşakta bulunan ülkelerle birlikte hızla iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkacak doğa olayları karşısında gereken tedbirleri almamız gerektiği belirterek başlayayım. Yine altını çizerek söyleyeyim; artık bu çok büyük bir afet. Burada felaketzedelerle pazarlık yapılmasın. '300 senden, 200 benden' lafları edilemesin. Felaketlerdeki canları geri getirmek mümkün değil ama uğranılan zararın tamamı eksiksiz karşılansın diye konuştu.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK FELAKETLERDE UĞRANILAN ZARARIN TAMAMI KARŞILANSIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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