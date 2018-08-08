CHP Son Gelişmeleri Bigadiç'de Değerlendirdi

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP'li milletvekilleri ile birlikte Bigadiç ilçe teşkilatına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP'li Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin ile Ensar Aytekin CHP Bigadiç ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Sarı ve beraberindekiler ilçe başkanı yönetim kurulu üyeleri ve partilere seçim kampanyasında gösterdikleri çalışmalar için teşekkür ettiler. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı "Genel seçimlerde partilerimizin göstermiş olduğu gayretler ve yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunup yerel seçimlerin startını vermek için Bigadiç ilçemizde ziyarette bulunduk. Yakın zamanda yerel seçim var. Yerel seçim çalışmalarımıza biran evvel başlamak için ilçe örgütlerimizi ziyaret ediyoruz. Sahada çalışmalarına onlara destek olarak yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sağlayabilmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Yerelde kazanacağımız güçle genele doğru ilerleyelim

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptığı konuşmada "Bigadiç örgütümüzle bir olmak beraber olmak, bir heyecan meydana getirmek için buradayız. Bir seçim geçirdik bu seçimde kadınımız erkeğimiz gencimiz çoluğumuz çocuğumuz hepsi feragat etti. Cebinden harcamalar yaptı. Ekmeğinden kıstı parasından kıstı. Vatanına milletine cumhuriyetine sahip çıkmak, Bigadiç'e sahip çıkmak için mücadele etti. Bizde onlara teşekkür etmek, onlarla beraber olmak ve kaynaşmak için geldik" dedi. - BALIKESİR