CHP Selçuk'ta Kadınlar Sandığa Gitti

CHP Selçuk İlçe Örgütü, kongre sürecini kadın kolları seçimi ile tamamladı. Tek listeyle gidilen seçimde CHP Selçuk Kadın Kolları Örgütünün yeni başkanı Güliz Gödeş oldu.



Geçen haftalarda yapılan seçimlerde önce ilçe yönetimini, ardından gençlik kolları yönetimini belirleyen CHP Selçuk İlçe Örgütü, son olarak kadın kolları kongresini de tamamlayarak il kongresine hazır olduklarını duyurdu. Tek liste ile gidilen seçimlerde CHP Selçuk'un yeni kadın kolları başkanı Güliz Gödeş oldu.



"Mücadelemiz devam edecek"



Parti binasında gerçekleşen ve CHP'li kadınların büyük ilgi gösterdiği seçimler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Faaliyet raporunun okunması ile devam eden seçimlerde konuşan bir önceki kadın kolları başkanı Ayşe Hallaç Kaçer, oldukça anlamlı bir konuşma yaparak şunları kaydetti: "Büyük bir onurla,severek ve isteyerek inançla ve kararlılıkla yürüttüğüm kadın kolları başkanlığı görevim sona ermiştir. Bu süreçte bana desteğini esirgemeyen öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve bizi alanlarda yalnız bırakmayan tüm kadınlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Her zaman her yerde birlikte omuz omuza hak hukuk adalet mücadelemiz devam edecektir. Makamlar mevkiler çıkar için değil, bayrak teslimi sürekli çoğalma amaçlı olacağı umuduyla yeni seçilen arkadaşıma ve yönetim kurulu üyesine başarılar dilerim. CHP kadını aydın, güçlü ve özgürdür."



"Meydanlarda olacağız"



Kadınların daha aktif çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak, dünde kalan kırgınlıkları gidermek ve bağlı bulunduğu partinin bayrağını en üst seviyeye çıkarmak için aday olduğunu belirten CHP'nin genç ve dinamik kadın kolları başkanı Güzin Gödeş de, "Başarı tek başına kazanılamaz. Bu nedenle de birbirinden değerli isimlerden oluşan bir yönetim oluşturduk. Biz bugünden itibaren Selçuk'un sokaklarını karış karış, ev ev gezmek için meydanlarda olacağız. Sizlerin de her aman bizimle olacağınızdan kuşkum yok" dedi.



Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. 64 kadın üyenin oy kullandığı Güliz Gödeş başkanlığındaki CHP Selçuk Kadın Kolları Başkanlığının yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Seyhan Çelikkol, Ayşe Durabay, Yıldız Lale Koçer, Nesrin Nohutçu, Fatma Ok ve Sevgi Meler Yüksel. CHP İzmir İl Kadın Kolları delegeliğine şu isimler seçildi: Güliz Gödeş, Ayşe Hallaç Kaçer ve Yıldız Lale Koçer. - İZMİR