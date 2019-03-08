CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Genç, Midyeci Kadınları Ziyaret Etti

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Rumeli Kavağı'nda midyeci kadınları ve esnafı ziyaret etti. Başkan Genç, "Başarının en temel kriteri sokakta olmak, yaşamın içinde olmak. Oralarda olduğumuz için de zaten başarılı bir yerel yöneticilik yapıyoruz. Hedef Büyükşehir şu anda" dedi.

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, Rumeli Kavağı'nda midye işi yapan kadınları ve esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Midyeci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Genç, ziyaretleri sırasında eşi askerde olan bir kadının telefonundan eşiyle sohbet etti. Genç'in yaptığı bu konuşma renkli anlar oluştururken, karısının gününü kutlaması için askerdeki eşine öneride bulundu. Sarıyer bölgesinde çalışan midyecilerin sorunlarıyla ilgili konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sarıyer'in temel sorunu Büyükşehir ile olan yetki karmaşası ve bazı çelişkilerin çok öne çıkmasından dolayı problemlerin günlük çözümü dışında, geçici çözüm dışında bir çözüm bulmak mümkün değil. Bu dönem ben biliyorum bir daha Sarıyer halkı bana görev verecek ve bu dönemde bu işi mutlak bir şekilde çözüm konusunda çaba içerisinde olacağız" dedi.

"Hedef Büyükşehir şu anda"

Sarıyer'in artık bir rant bölgesi olarak görüldüğünü söyleyen Genç, "Başarının en temel kriteri sokakta olmak, yaşamın içinde olmak. Oralarda olduğumuz için de zaten başarılı bir yerel yöneticilik yapıyoruz. Hedef Büyükşehir şu anda o çelişkiyi ortadan kaldırmak için. Benim beklentim Sarıyer'de toplumsal olarak sorunların en temelinden çözülmesi ama Sarıyer rant bölgesi oldu. Herkesin ranttan beklentileri var. Ama şunu unutmamak lazım ki bu iş sadece para değil. İstanbul'da aylık yapılan huzur toplantılarında Sarıyer en huzurlu bölge seçiliyor. En huzurlu bölge seçilmesinin en temel nedenlerinden biri de Sarıyer halkı. Sarıyer halkının o mütevazılığı sevecenliği, birbirine olan dostluk anlayışı ve yaklaşımı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA