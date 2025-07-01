CHP Saraçhane mitingi hangi kanalda yayınlanacak?

CHP Saraçhane mitingi hangi kanalda yayınlanacak?
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde 1 Temmuz Salı günü Saraçhane'de miting düzenleneceğini açıkladı. Peki, CHP Saraçhane mitingi hangi kanalda?

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarının 100. gününde 1 Temmuz Salı akşamı Saraçhane'de miting gerçekleştirecek. Peki, CHP Saraçhane mitingi hangi kanalda?

CHP SARAÇHANE MİTİNGİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana 100 gün geçti. CHP, Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde 1 Temmuz Salı 20.30'da Saraçhane'de miting düzenleneceğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arkadaşlarına yönelik operasyonların 100'üncü gününde Saraçhane'de yapılacak buluşmaya ilişkin konuştu.

Çelik, "19 Mart'ta darbe girişimi gerçekleştiğinde birinci gün Saraçhane'de on binler, ikinci gün yüz binler ve bir haftanın sonunda da milyonların üzerinde insanla o darbe girişimini hep birlikte püskürtmüştük. Şimdi Ekrem Başkanımızın, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın tutukluluğunun yüzüncü gününde bütün İstanbulluları adalete, demokrasiye, özgürlüğe ve başkanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Saraçhane mitinginin haber kanallarından yayınlanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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