CHP Sapanca İlçe Başkanlığı'na Cengiz Çiçek seçildi

29.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:36

CHP Sapanca ilçe teşkilatının olağan genel kurulunda başkanlığa Cengiz Çiçek getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Salonu'ndaki genel kurul toplantısı, blok listeyle yapıldı.

Mevcut başkan Nuray Dikmen'in aday olmadığı ve 81 delegenin oy kullandığı seçimde Cengiz Çiçek'in listesi 42 oy, diğer aday Mehmet Ali Kahraman'ın listesi ise 37 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

İlçe yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Enis Ceylan, Hasan Çakıroğlu, Nuray Dikmen, Yılmaz Gürbüz, Necla Küçükay, Ayşen Önal, Barış Özgenç, İzzet Sağıroğlu, Muhsin Şahin, Gönül Şahiner, Semih Uçar, Murat Yılmaz.

Kaynak: AA