CHP PM üyesi Gaye Usluer: "Bundan sonraki süreç genel merkezin değerlendirme süreci olacak"

ANKARA -CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Bundan sonraki süreç Genel Merkezin değerlendirme süreci olacak. 45 gün içinde değerlendirecek. Ama bizim anladığımız kadarıyla Genel başkanımızın da bu sürenin çok uzun olmaması bir an önce toparlanması yolunda isteği olduğunu duyduk" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler topladıkları noter tasdikli imzaları CHP Genel Merkezine teslim etti. CHP PM üyesi Gaye Usluer, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler imzaları teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önce Muharrem Erkek'in odasında dilekçe sunduklarını o dilekçeye yanıtı aldıklarını kaydeden Usluer," Sonrasında dosyalar incelenmek üzere tek tek belge belge incelenmek üzere yazı işlerine gönderildi. Bundan sonraki süreç normal işlemesi gereken resmi süreç olacak Genel merkez tarafından. Onlardan gelecek yanıtı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Teslim ettiğiniz net rakam nedir?" sorusuna Usluer, "630"yanıtını verdi. CHP Genel Merkezine gönderilen imza sayısına ilişkin Usluer," Onlar inceleme sonrasında ellerinde olan değişen imzalar konusunda da bilgileri bize geri bildirim yapacaklarını söylediler. Pazartesi akşamına kadar elimize belge gelebilir 50 kadar imzanın olduğunu belirtmiştim. Bundan sonraki süreç Genel Merkezin değerlendirme süreci olacak. 45 gün içinde değerlendirecek. Ama bizim anladığımız kadarıyla Genel başkanımızın da bu sürenin çok uzun olmaması bir an önce toparlanması yolunda isteği olduğunu duyduk" ifadelerini kullandı.