CHP PM toplantısı sona erdi
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CHP PM toplantısı sona erdi

CHP PM toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki PM toplantısı 6 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan PM toplantısında 29 ana ilkeden oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem raporu görüşüldü.

İtirazlar reddedildi

Toplantıda MYK raporu, demokratik hukuk devleti yol haritası, güçlü, demokratik, sürdürülebilir yerel yönetim ve Türkiye girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

PM'de ayrıca MYK'nin 17 Mayıs'taki toplantısında görevden alınan Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Hasan Kılıç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Ramazan Aksal ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin karara yaptıkları itiraz reddedildi.

Güncel siyasi gelişmelerin de gündeme geldiği PM'de, Kırklareli Lüleburgaz İlçe Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması talebi kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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