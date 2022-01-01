CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

OSMANİYE (AA) - CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti.

Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, şunları kaydetti:

"Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım."

30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet