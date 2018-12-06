CHP'nin Tunceli Başkan Adayı Aydın Oldu

CHP'nin Tunceli belediye başkan adayı Dr. Yusuf Kenan Aydın oldu.

CHP Tunceli İl Başkanlığından yapılan açıklamada;" Genel merkez tarafından belediye başkan adaylarımız Tunceli merkez için Yusuf Kenan aydın, Ovacık Mustafa Sarıgül, Pülümür Müslüm Tosun, Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek olarak belirlenmiştir"denildi.

Dr. Yusuf Kenan Aydın kimdir

1969 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tunceli'de tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Elazığ Kovancılar İlçesi'nde göreve başladı. 2001 yılında Kovancılar'dan Tunceli SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 2002-2007 yılları arasında Tunceli'de baştabip olarak görev yaptı. 2007 yılında Tunceli Sağlık Müdürü olarak göreve atandı. 2017 yılı Şubat İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne doktor olarak atandı.

Daha sonra bu görevinden ayrılan Dr. Aydın, en son Elazığ'da özel bir hastanede görev yapıyordu.

Aydın, evli ve iki çocuk babası. - TUNCELİ