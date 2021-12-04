CHP'nin Mersin mitinginde dikkat çeken detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar - Haberler
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CHP'nin Mersin mitinginde dikkat çeken detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

CHP'nin erken seçim çağrısı amacıyla başlattığı mitinglerin ilki Mersin'de gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, meydanı dolduran kalabalığa seslenirken, Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun "Eren Kış-6 Operasyonu"nda şehit olması nedeniyle müzik yayını yapılmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi acil seçim çağrısıyla sahaya çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk miting için Mersin'e gitti.

MEYDAN DOLDU

Saat 13:00'te başlayan mitingde vatandaşlar meydanı doldurdu. Kürsüye önce bir çiftçi, bir esnaf ve bir atanamayan öğretmen çıktı. Vatandaşların konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, meydandaki kalabalığa seslendi.

ŞEHİT NEDENİYLE MÜZİK YAYINI YOK

"Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu"nda Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle miting alanında müzik yayını yapılmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu dün gece geldiği Mersin'de önce şehidin ailesinin evine gidip taziyelerini iletmişti.

CHP'nin Mersin mitinginde dikkat çeken detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Gözde Nur Bayar
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