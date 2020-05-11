CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi!
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CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi!

CHP, koronavirüsle mücadeleyi vatandaşa sordu. Yapılan anket çalışmasına göre vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı buluyor. CHP'nin anketinde Sağlık Bakanlığı yüzde 86, Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 54 oranında mücadelede başarılı bulundu.

CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi!
11.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:10

CHP koronavirüsle mücadelenin nabzını tuttu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 86'sı Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle mücadelede başarılı buluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN BAŞARI ORANI YÜZDE 54 ÇIKTI

CHP'nin Nisan ayını kapsayan salgın araştırması 81 il 641 ilçede 2 bin 409 kişiyle yapıldı. Ankette vatandaşlara salgın sürecine dair sorular yönetildi. Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadeledesi de vatandaşa soruldu. Yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı başarılı mücadelede başarılı yanıtı verildi. Ankette katılanların yarısı belediyeleri başarılı bulurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ise büyük oranda destek çıktı.

HALK BELEDİYELERİN HESAPLARINA BLOKE KONULMASINA KARŞI

Maske ile ilgili yöneltilen "Bugüne kadar size ya da ailenizden birine ücretsiz maske ulaştırıldı mı?" sorusuna yüzde 61 hayır yanıtı verildi. CHP'nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 66'sı CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke konulması kararını desteklemiyor.

CHP'nin araştırmasında "Salgın sonrasında ev ihtiyaçlarını ve fatura ödemekte sorun yaşadınız mı?" sorusu da yönetildi. Yüzde 37 hayır, yüzde 27 oranında evet yanıtı verildi. Ankete katılanlar iş yerlerinde ise virüsle ilgili yeterli önlem alındığını belirtti.

Politika Manşet

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