CHP'nin eski Ödemiş ilçe başkanlarından Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:24

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uzun yıllar CHP ilçe başkanlığı yapan ve hastalığı nedeniyle dün evinde vefat eden Emin Öztürk (80), toprağa verildi.

Ödemiş Büyük Cami'de kılınan cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Hamza Dağ, Öztürk'ün İzmir Bölge İdare Mahkemesinde hakim olan oğlu Engin Öztürk ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öztürk'ün cenazesi Kaymakçı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA