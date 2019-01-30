CHP'nin Eski Belediye Başkan Aday Adayı DSP'ye Geçti

İzmir'de, partisinin yerel seçimlerde Kiraz ilçesinde İYİ Parti'yi destekleme kararına tepki gösteren Salim Özkarakaş, partisinden istifa ederek Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday olacağını açıkladı.

Özkarakaş, ilçedeki DSP lokalinde düzenlenen basın toplantısında, CHP yönetiminin, ilçede İYİ Parti Kiraz Belediye Başkan Adayı Emin Afşar'ı destekleme kararı aldığını anımsattı.

Yaklaşık 2 aydır seçim çalışması yaptığını anlatan Özkarakaş, "Bildiğiniz üzere geçen ekim ayında CHP'den aday adayı olmuştum. Ancak İYİ Parti ile yapılan ittifak sonucu CHP'den ayrılarak DSP'den aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım. CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararı uygun bulmayarak partimden istifa ediyorum." diye konuştu.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de "Siyasi kültürler arasında diyaloglar, ittifaklar olabilir ama bir milletin, bir memleketin, bir gençliğin, bir çoğunluğun iradesini yok sayarak, onlarla iletişime geçmeden onları herhangi bir noktaya dayatamazsın. Şimdi Kiraz'dan bir ses yükseliyor." ifadesini kullandı.

Özkarakaş ve Karakülçe, programın sonunda DSP'nin sembolü olan beyaz güvercinleri gökyüzüne saldı.

Kaynak: AA