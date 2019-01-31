CHP'nin Çeşme Adayı Ekrem Oran, Çalışmalarına Hızlı Başladı

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, kentte çeşitli ziyaretlerle seçim çalışmalarına başladı.

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, adaylığının ilk gününde ailesi ile birlikte Anıtkabir'e giderek, Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün huzurunda saygı duruşunda bulunmasının ardından, Çeşme'ye gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Çeşme Belediye Başkan Adayı Oran, Çeşme'deki çalışmalarına, CHP İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek başladı. CHP İlçe Örgütü'nde, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, yönetim kurulu üyeleri ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan Oran, yaptığı konuşmada, belediye başkanlığına aday adayı olmak için ilçe başkanlığından istifa ettiğinde ağlayarak ayrıldığını hatırlatarak, "Bugün aranıza belediye başkan adayı olarak gelmekten gurur duyuyorum. Daha güzel bir Çeşme için, daha mutlu yaşamak, daha çok iş ve AŞ için, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının Çeşme'de dalgalanmaya devam etmesi için, belediye başkanımız Muhittin Dalgıç'ın bıraktığı yerden ve onun projelerine devam etmek üzere, daha da iyilerini yapmak için, sizlerle hep beraber çalışacağız" dedi.

Yaptığı konuşmada, aday adaylığı sürecinin artık geride kaldığını, artık hedeflerinin 31 Mart'ta Çeşme'de CHP iktidarının devam etmesi olduğunu vurgulayan Oran, "Bu bir bayrak yarışıdır. belediye başkanımız Muhittin Dalgıç'tan alacağımız bayrağı, daha da ileriye taşıyarak, daha güzel bir Çeşme için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkan Adayı Oran, CHP eski İlçe Başkanlarından Halil Saatli'yi de ziyaret etti. Oran ardından, sivil toplum kuruluşları, esnaf ziyaretleri yaparak, Çeşme'nin mahallelerinde esnaflarla buluştu. - İZMİR

Kaynak: İHA