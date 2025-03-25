CHP'nin boykot çağrısına AK Parti ne dedi?

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında, belirli medya kuruluşlarını hedef alarak "bu kuruluşların sahip olduğu markaları boykot edeceğiz" şeklindeki ifadeleri tartışmaları beraberinde getirdi. AK Parti kanadından gelen ilk tepki, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Özel'in çağrısını "siyasal zorbalık" olarak nitelendirdi. İşte Özgür Özel'in boykot açıklamasına karşı AK Parti'nin verdiği tepkinin ayrıntıları…

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISINA AK PARTİ NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de düzenlenen mitingde bazı markalara yönelik boykot çağrısı yapmasına, AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarını "siyasal zorbalık" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:?

"Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir."

Çelik, Özel'in saldırgan bir dil kullandığını ve bu tutumun sadece kendisine zarar vereceğini belirterek, vatandaşların bu yıkıcı ve zorba zihniyeti net bir şekilde gördüğünü ifade etti. Ayrıca, CHP'nin iç meseleleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik saldırıların, hedef saptırmaktan başka bir şey olmadığını vurguladı.