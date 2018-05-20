CHP'nin Ankara Milletvekili Adayları MYK ve PM Toplantısında Belirlendi! İşte Listedeki isimler
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin Ankara milletvekili adayları Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında belirlendi.
24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin 3 büyük ildeki milletvekili adayları Parti Meclisi'nde belirlendi.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin Ankara milletvekili adayları belli oldu.
İşte CHP'nin Ankara Milletvekili adayları:
1. Bölge
Tekin Bingöl,
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşçıer
Ekrem Kerem Oktay
2. Bölge
Nihat Yeşil
Yıldırım Kaya
3. Bölge
Haluk Koç
Murat Emir
Ahmet Ersen
Servet Ünsal