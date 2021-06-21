CHP Milletvekillerinden DAGC'ye ziyaret
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CHP Milletvekillerinden DAGC'ye ziyaret

CHP Milletvekillerinden DAGC'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erzurum'da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Erzurum'da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Başkan Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerin de hazır bulunduğu ziyarette CHP milletvekillerine Erzurum ve bölge illerindeki basın kuruluşları ve sorunlarıyla ilgili bilgi verdi. Gazeteci kökenli milletvekillerinin ziyaretinde Yerel Basının Sorunları, Erzurum Basını ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Özsoy, özellikle internet yasası ve gazetecilik meslek yasasının çıkarılmasını beklediklerini ifade etti. Bu iki yasanın olmayışının sorunları artırdığını ifade eden Özsoy, halkın gündemini Ankara'ya taşıyan yerel basının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakır da bir süreden beri illere giderek, vatandaş ve STK'larla görüştüklerini hatırlattı. Milletvekilleri görüşmelerden elde edilen verilerin meclise taşınacağını, sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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