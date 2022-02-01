CHP milletvekilleri, sağlık çalışanlarının özlük hakları için TBMM Sağlık Komisyonu'nu toplantıya çağırdı

CHP milletvekilleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce yapılması talebiyle TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu toplantıya çağırdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te beraberinde CHP'nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ın komisyonu toplantıya çağırma yetkisi bulunduğunu söyleyen Şahin, komisyonun toplanarak sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda derhal düzenlenme yapılması gerektiğini belirtti.

Şahin, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadeleye hayatları pahasına devam ettiğini ancak iktidarın, sağlık çalışanlarının hizmetlerine yalnızca bir teşekkürle karşılık verebildiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının tamamının özlük haklarını karşılayacak bir düzenleme yapılmasını isteyen Şahin, "Sağlık çalışanlarında bir tükenmişlik var. Kamudan özel hastanelere hekim akışı yaşanıyor. Bu da kamu hastanelerini kadro bakımından oldukça zayıflatıyor. Bu, önümüzdeki en önemli tehlike. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılması hayati önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, hekimlerin ağır çalışma koşulları nedeniyle uzmanlık başvurusu yapmadığını, ihtisas için çalışacaklarına yurt dışına gitmek için ilgili ülkenin dilini öğrenmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Sağlık çalışanlarının, özlük haklarıyla ilgili TBMM Genel Kurulundan komisyona geri çekilen yasal düzenlemenin yapılmasını beklediklerini ifade eden Şahin, "CHP komisyon üyeleri olarak TBMM Sağlık Komisyonunu acil toplantıya davet ediyoruz." dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları altında görevlerini sürdürdüğünü belirterek "Sağlık çalışanları bu şartlar altında çalışmak istemiyor, yurt dışına çıkmak için uğraşıyorlar. Bu, çok acil bir durum." ifadesini kullandı.