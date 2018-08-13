CHP Milletvekilinin Yeğenin Nikahını Ak Partili Belediye Başkanı Kıydı

CHP Gaziantep Milletveki İrfan Kaplan'ın yeğeninin nikahını AK Partili Nurdağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yıldırır kıydı.

Kaplan ve Belpınar ailelerinin mutlu gününde Gelin Ruken Kaplan ve Damat Mehmet Belpınar'ın Nikahını Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır kıydı. Nikah şahidi CHP Gaziantep Milletvekili Nurdağılı İrfan Kaplan oldu. Milletvekili Kaplan çiftlerin evlilik cüzdanlarını verirken, Belediye Başkanı Yıldırır ise yeni çiftlerden "en az 3 çocuk" sözü aldı.

Kaplan ve Yıldırır, çiftin ömür boyu mutlu ve huzurlu geçirmeleri temennisinde bulundu. - GAZİANTEP