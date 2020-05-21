CHP milletvekili Özkan'dan salgın sürecindeki çalışmalara teşekkür
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CHP milletvekili Özkan'dan salgın sürecindeki çalışmalara teşekkür

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

CHP milletvekili Özkan'dan salgın sürecindeki çalışmalara teşekkür
21.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:18

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi'nin başta maske üretimi olmak üzere halkın ihtiyaçlarına acil çözüm bulduğunu belirten Özkan, "Nilüfer Belediyesi farkını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Koronavirüs salgını sürecinde dezenfeksiyon, maske üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmalar takdir topluyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Erdem'e teşekkür etti.

Halk Evi'nde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in makamında gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Osman Ayradilli ve Remzi Çınar da yer aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle birlikte çalışanlarıyla seferber olarak birçok alanda halkın sağlığını korumak için çalıştığını belirten Özkan, yapılan bu çalışmalar sayesinde salgının daha fazla yayılmasının önüne geçildiğini de vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de hem halkın sağlın korumak hem de vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için Mart ayından bu yana yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Bütün çalışanlarımızla birlikte bu sürecin en kritik anlarını atlattık. Bundan sonra tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ziyaret sırasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcıları'nın Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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