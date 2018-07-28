CHP Milletvekili Gökhan Zeybek: "Chp'nin Gündeminde Olağanüstü Kurultay Yoktur"

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, "CHP'nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile birlikte memleketi Bayburt'ta gelen Zeybek, CHP Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti.

PM Üyesi de olan Milletvekili Gökhan Zeybek, olağanüstü kurultay sürecine yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Genel seçimler sonrası bazı arkadaşlarımızın olağanüstü kongre toplanması yönünde girişimleri oldu. Ancak TBMM'deki milletvekili grubumuzun çok büyük bir çoğunluğu, parti meclis üyelerimizin yüzde 80'i ve 59 il başkanımız kurultaya gerek olmadığı konusunda görüş beyan ettiler. Biz de örgütümüzden gelen eğilimleri dikkate alan bir anlayışa sahibiz. Biz bir kurultay toplanmasını yerel seçimlere gittiğimiz bu dönemde gerek olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir toplanma ihtimali olmadığı da ortaya çıkmıştır. Gündemimizde kurultay yoktur".

Milletvekili Zeybek ve Alban, daha sonra CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu ve partililerle bir süre sohbet ettiler. - BAYBURT