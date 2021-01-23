CHP Manisa Milletvekili Başevirgen'den Soma Ziraat Odasına ziyaret
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CHP Manisa Milletvekili Başevirgen'den Soma Ziraat Odasına ziyaret

23.01.2021 08:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:42
CHP Manisa Milletvekili Başevirgen'den Soma Ziraat Odasına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Soma Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Soma Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Başevirgen, Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geldiği Soma Ziraat Odasında başkan Emin Benli'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, çiftçilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, "Çiftçilerimiz artan maliyetler altında eziliyor. Çiftçi sayımız her geçen gün azalıyor. Çiftçilerimize uygulanan devlet desteği yeterli değil. CHP ve Millet İttifakı iktidarında çiftçilerimizin sorunları önceliğimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Odası Başkanı Benli'nin de nazik ziyaretlerinden dolayı Başevirgen ve beraberindeki heyete teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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