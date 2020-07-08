CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
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CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 8 yıl önce yolsuzlukla suçladığı Can Akın Çağlar, İBB'nin yeni genel sekreteri oldu.

CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
08.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne CHP'nin 8 yıl önce kredi yolsuzluğu yapmakla suçladığı Can Akın Çağlar atandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 8 yıl önce düzenlediği basın toplantısında Can Akın Çağlar'ı 'yolsuzluk' yapmakla suçlamıştı. Toplantıda o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sezgin Tanrıkulu ile yine dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da yer almıştı.

CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Aykut Erdoğdu

YOLSUZLUKLA SUÇLANDI, GENEL SEKRETERLİĞE ATANDI

O gün yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine atandı.

İBB'den yapılan açıklamada, "İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut'a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar'a da yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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