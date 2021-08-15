CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Selin zarar verdiği yerleri gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, bölgede karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na can kayıpları, kayıplar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. - KASTAMONU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
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