CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bir daha asla" diyerek mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez" diyen Kılıçdaroğlu, AB'nin mülteciler konusundaki tavrına sert çıktı. Merkel'in "Türkiye'ye 3 milyar euro vereceğiz" sözlerine kızan Kılıçdaroğlu, "Bakınız Merkel 'AB'ye giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz. Bu konuda hayli başarılısınız' demeyi de ihmal etmiyor" dedi.

Son günlerde Afgan ve Pakistanlı mültecilerin sınırdan geçmesi gündemde sıcaklığını korurken konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mülteci konusuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara ve İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizler biri mülteci kardeşlerimiz. Bu meseleyi ırkçılığa indirgemek kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözebileceğimiz bir konu değildir bu. Konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan batıdır. Bunlarla mücadele edeceğiz hep birlikte. Sizin hesabınızı ben bu iki muhatap ile göreceğim..." ifadelerini kullandı.

"BU MÜLTECİLER ONLARINDIR"

Geçtiğimiz günlerde mülteciler konusunda AB tarafından Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon verileceğini hatırlatan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Neden bugün karşınıza yeni bir videoyla çıkma ihtiyacı duydum? Mesele çok kısa zamanda başka bir kırılma noktasına gelecek gibi görünüyor. Bakınız Merkel 'AB'ye giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz. Bu konuda hayli başarılısınız' demeyi de ihmal etmiyor. Açıkçası Merkel AB'ye tam üyelik hedefinden AB'nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. Bu mülteciler onlarındır sevgili halkım. İktidarı parayla satın almasalardı bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi. Ayrıca Merkel '3 milyar avro daha fon aktaralım. 5 yıllık bir mülteci anlaşması yapalım' diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı çıkamaz. Ama asıl ikinci iddia şudur ki: Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıların Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor" dedi.