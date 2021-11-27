Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek - Haberler
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Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Dolar kurundaki artışın ardından erken seçim çağrılarını artıran CHP, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacağını açıklamıştı. Ancak Mersin Valiliği, miting için Cumhuriyet Meydanı'nı değil başka bir yeri işaret etti. Vali'nin gösterdiği yerde mitingi yapacaklarını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek" dedi.

Türkiye'de dolar kurunun ve enflasyonun yükselmesinin ardından muhalefet partileri art arda erken seçim çağrısında bulunmaya başladı. Bu partilerin başını çeken ana muhalefet partisi Chp de "Erken seçim mitingleri" kararı aldı. İlk miting için Mersin Cumhuriyet Meydanı'nı seçen CHP'ye Valilik'ten onay çıkmadı. Valilik, miting için başka bir yeri işaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, çok merak edilen mitingle ilgili ilk kez konuşarak mitingi Valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını dile getirdi.

EĞİTİM HAKKI ÇALIŞTAYINA KATILDI

Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda Valilik tarafından alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN ENGELLERİ AŞMASINI BİLEN BİR PARTİYİZ"

Mitinglerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan.''

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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