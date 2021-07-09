CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli
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CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli

CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temmuzda elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, ekmeğe yüzde 16 zam geldiğini belirterek, "Memura ve emekliye verilen zam oranı nedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temmuzda elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, ekmeğe yüzde 16 zam geldiğini belirterek, "Memura ve emekliye verilen zam oranı nedir? Yüzde 8,45. Enflasyon 20 aydan beri çift haneli ama memurun ve emeklinin zam oranı tek haneli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 30'un üzerinde milletvekilinden oluşan 'Esnaf masası' heyeti Niğde'ye geldi. Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 30'un üzerinde milletvekiliyle birlikte Niğde'ye geldik. 2 gün boyunca merkezde, ilçe ve köylerde esnafı dinleyeceğiz" dedi.

'UÇAKLARI SATACAĞIZ'CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidar olduklarında Türkiye'ye ait 13 uçağı satacaklarını söylediğini kaydeden Ağbaba, "Dış seyahatlere itibardan tasarruf olmaz' deniliyor. Maalesef iktidar tanımlayacak olsak ya da en çok bildikleri nedir diye soracak olursak, hiç kuşkusuz saray ve uçaktır. Avrupa'nın birinci, dünyanın dördüncü ülkesini yöneten Almanya Başbakanı Merkel tarifeli uçakla gidiyor. Yine makam aracı kullanmayan, makamına bisikletle gelip giden Hollanda başbakanı var. Maalesef bir israf düzeniyle, şatafat düzeniyle karşı karşıyayız. Bir ülkenin itibarı, kişi başına düşen milli gelir ile ölçülür. Bir ülkenin itibarı çiftçisinin, esnafının zenginliği ile ölçülür. ABD'nin uçağına bakın, Fransa devlet başkanının uçağına bakın, Merkel'in uçağına bakın, bir de bizimkinin uçağına bakın, kim itibarlı bir bakın. İktidara geldiğimizde uçakları satacağız" diye konuştu.'ZAM ORANI TEK HANELİ'Temmuz ayında elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, ekmeğe yüzde 16 zam yapıldığını kaydeden Ağbaba, "Peki memura ve emekliye verilen zam oranı nedir? Yüzde 8,45. Enflasyon 20 aydan beri çift haneli ama memurun ve emeklinin zam oranı tek haneli" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Veli Ağbaba ve milletvekilleri, eski sanayi bölgesinde esnafın sorunlarını dinledi.


CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli
CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli
CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli
CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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CHP'li Veli Ağbaba: Enflasyon çift, maaş zammı tek haneli - Haberler
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