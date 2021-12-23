CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

TBMM'de bir konuşma yapan CHP'li Veli Ağbaba, ekonomi eleştirileri yaparken kürsüde cüzdanından çıkardığı paraları gösterdi. Ağbaba'dan sonra kürsüye çıkan AK Partili Mustafa Elitaş, Ağbaba'nın kürsüde unuttuğu cüzdanı göstererek "Cüzdanına sahip çıkamayan, bu ülkenin bütçesine nasıl sahip çıkacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de kürsüye çıkıp bir konuşma gerçekleştirdi. Burada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, cüzdanından çıkarttığı paraları göstererek gıda fiyatlarını ve faturaları eleştirdi.

"CÜZDANINA SAHİP ÇIKAMIYOR, ÜLKENİN BÜTÇESİNE NASIL SAHİP ÇIKACAK?"

Ağbaba'dan sonra ise kürsüye AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı. Konuşması sırasında Ağbaba'nın kürsüde cüzdanını unuttuğunu gören Elitaş, yakaladığı fırsatı kaçırmadı. Cüzdanı alıp Meclis'e dönerek hitap eden Elitaş, Ağbaba'ya "Sayın Ağbaba burada paraları çıkarıp konuştunuz. Bir de espri yaptınız 'Bunlara güvenilmez. AK Partililer paraları alır götürür' diye. AK Partililer mert adamdır. Daha cüzdanına sahip çıkamayan adam ülkenin bütçesine mi sahip çıkacak?" dedi.

Bu konuşmaların ardından oturum başkanı Ağbaba'ya kürsüye giderek cüzdanını almasını söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Kasap Nejat:Siz çok güzel sahip çıkıyorsunuz ya ülkenin bütçesine. Cevap Yaz 90 97 Yayından Kaldır
Türk Genci:VAYYY BEEE NE SÖZ SÖYLEMİŞ BEE MEMLEKETE NASIL SAHİP ÇIKACAK OFFF VARYA ÇOK FENA LAF YA NASIL SAHİP ÇIKACAKLAR YA GERÇEKTEN AA Bİ CÜZDANINA SAHİP ÇIKAMIYOR Cevap Yaz 32 84 Yayından Kaldır
ozkan:Cüzdanına sahip çık yoksa (kanatlanıp) gider paraların ..... :D Cevap Yaz 18 67 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title