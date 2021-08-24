CHP'li Ünsal: "Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor"
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CHP'li Ünsal: "Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor"

CHP'li Ünsal: 'Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor ama AKP seyrediyor.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor ama AKP seyrediyor." dedi.

Ünsal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ormanların yandığını ancak seyredildiğini ileri sürdü.

"Bir yangın uçağımız yok" denildiğini ifade eden Ünsal, "Türkkuşu'na, Etimesgut'a gittim. Altı uçağımız hazır." diye konuştu.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine işaret eden Ünsal, "İktidar, 400 metre olan dere yatağını 15 metreye düşürmüş. Türkiye, felaketlerden başını kaldıramıyor ama AKP seyrediyor. Koronavirüste durum ortada." görüşünü savundu.

Türkiye'de işsizliğin yüzde 30'larda olduğunu öne süren Ünsal, "Ekonomi çökmüş, Merkez Bankası eksi 50 milyar dolarlarda, tarım, üretim, eğitim bitmiş, gençlerin umudu yok olmuş. 1 milyon 250 bin genç, Avrupa ve yurt dışına gitmiş vaziyette." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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