CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifini eleştirdi Açıklaması
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CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifini eleştirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika
CHP'li Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifini eleştirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin Meclisin ilgili komisyonunda kabul edildiğini belirterek, "Bu kanun teklifinin tek amacı, turizm bölgelerindeki belediyelerimizin yetkilerini merkezi yönetimde toplamaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin Meclisin ilgili komisyonunda kabul edildiğini belirterek, "Bu kanun teklifinin tek amacı, turizm bölgelerindeki belediyelerimizin yetkilerini merkezi yönetimde toplamaktır." eleştirisinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

CHP'nin tüm itirazlarına rağmen teklifin komisyondan geçtiğini belirten Torun, "Bu kanun teklifinin tek amacı, turizm bölgelerindeki belediyelerimizin yetkilerini merkezi yönetimde toplamaktır." ifadelerini kullandı.

Torun, şunları kaydetti:

"Sandıkta kaybettiği belediyelerden intikam almak için her yolu deneyen, 19 yılda ülkemizin varlıklarını satıp satıp doymayanlar, şimdi de turizm bölgelerindeki belediyelerimizin taşınmazlarına ve yetkilerine göz dikmiştir. Biz, belediye başkanlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu hukuksuz teklifin Genel Kurulda yasalaşmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Birçok yönüyle Anayasa'ya aykırı olan bu teklifin, bu haliyle yasalaşması durumunda ise tüm hukuki girişimlerde bulunmaktan geri durmayacağız. Hukuksuzluktan medet uman bu iktidar da şunu bilmelidir, milletin, belediye başkanlarımıza verdiği yetkiyi ellerinden almaya çalışmak hukuksuzluktur. Milletimiz, iradesini hiçe sayanlara ilk seçimde gereken cevabı verecektir."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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