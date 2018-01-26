CHP'li Tanrıkulu'nun Filistinli Tamimi İçin Komisyon Kurulması Talebi Reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'Filistinli cesur kız' olarak tanınan Ahed Tamimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması talebi reddedildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından Tanrıkulu'na gönderilen cevabi yazıda, "Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu evinin önündeki İsrailli askerlere tepki göstererek vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra, 19 Aralık'ta evi basılarak gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit için 7 Ocak günü TBMM'de özel bir komisyon kurulmasını istedi. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na yazılı olarak yaptığı yaptığı başvuruda "16 yaşındaki Ahed Temimi ile annesinin ve 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun yaşadığı sorunların ve hak ihlallerinin tespit edilebilmesi, yaşanan insan hak ihlallerinin bir an önce durdurularak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ivedilikle parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve STK'lar ile İnsan Hakları Aktivistlerinden oluşan bir Komisyon kurulmasını saygılarımla arz ederim" dedi.

TBMM BAŞKANI REDDETTİ

Tanrıkulu'nun başvurusuna cevap veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tamimi için komisyon kurulması talebinin reddedildiğini bildirdi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla Tanrıkulu'na gönderilen yazıda, "Yazınızda Ahed Temimi ve annesi ile 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun gözaltında maruz kaldıkları hak ihlallerinin tespiti ve bu ihlallerin bir an önce durdurularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir komisyon kurulması istenmektedir. Yazınızda örnek olarak kurulduğunu belirttiğiniz Komisyon, bilinen anlamda bir Meclis araştırması komisyonu değildir ve Komisyonun kuruluşunda Meclis Başkanlığının bir rolü bulunmamıştır. Başkanlığımıza yaptığınız başvurunuz bir Meclis araştırması önergesi niteliğinde olmadığından talebinizin karşılanması ilgili mevzuat gereğince mümkün değildir. Bu sebeple Başkanlığımızın bu hususta yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır" denildi. - Diyarbakır