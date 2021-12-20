CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız

KAYSERİ (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kooperatif mağduru insanlar için Kayseri'ye geldiğini belirterek, " Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş. Çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Biz yurttaşlarımızın işi çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız" dedi.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer katıldı. Toplantıda konuşan Ali Öztunç, kooperatif mağduru olmuş vatandaşlar için Kayseri'ye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Kooperatif mağdurlarının evlerinden zorla çıkarıldığını kaydeden Öztunç, "Engelli çocuğu var, evden çıkarıyorlar. 'Çıkmazsan polis zoruyla çıkartırız' diyorlar. Şu ana kadar 4 ev sahibini polis zoruyla çıkartmışlar. Balyozla kapıyı kırmışlar. Ev sahibinin 13 yaşında kız çocuğu psikolojik tedavi görüyor. Bu hangi vicdan ve kitapta yazıyor? Bu ne insanlığa sığar ne de siyasete sığar. Üstelik konu mahkemede daha bitmemiş. Yargı süreci bir işlesin. Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş. Çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Biz yurttaşlarımızın işi çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.