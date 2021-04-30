CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorunda
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CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorunda

CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorundaCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu kapanmanın tam bir kapanma olup olmadığı elbette tartışılır. Ancak geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılması ve kapanma kaçınılmaz.

CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu kapanmanın tam bir kapanma olup olmadığı elbette tartışılır. Ancak geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılması ve kapanma kaçınılmaz. Bu tedbirlere, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda" dedi.

Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu belirterek,  "İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yıl da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü salgının gölgesinde kutlanıyor. Salgın döneminde tüm kesimler gibi emekçilerimiz de can ve mal kaybına uğradı. Ağır bedeller ödedi. Önümüzdeki yıllarda bu salgından kurtulduktan sonra, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü meydanlarda, hep beraber büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.

'TEDBİRLERE HERKES UYMAK ZORUNDA'Öztrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın dün akşam 19.00 itibari ile başladığı anımsatarak, şöyle konuştu: "Bu kapanmanın tam bir kapanma olup olmadığı elbette tartışılır. Ancak geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılması ve kapanma kaçınılmaz. Bu tedbirlere, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda. Kuralı koyan, kurala uymadığında tüm fedakarlıkların boşa gittiğini yakın zamanda gördük.  Aşı sürecinde de ciddi fiyaskolar yaşadık.  'Aşı çeşitlendirmesine gidin' diye defalarca uyardık. Kulaklarını tıkadılar. Şimdi bunu yapmamanın bedelini aşı tedarikinde sıkıntı yaşayarak ödüyoruz.  Bu kapanma döneminde yaygın bir aşılama için elimizde yeterli aşı olmadığını artık biliyoruz."'Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm tedbirleri alacak imkana ve kaynağa sahip olduğunu vurgalayarak, "Yeter ki hükümette bunları yapma iradesi ve kaynakları halk için kullanma tercihi olsun" dedi.'HDP'Lİ GÜNAY'A TEPKİ'

Öztrak, 3 gün önce yaptığı açıklamaya HDP Mardin milletvekili Ebru Günay'ın Twitter hesabından 'Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağa babaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.

Gmörüntü dökümü

-Öztrak'ın açıklaması 

Kaan ULU/ANKARA, -


CHP'li Öztrak: Tedbirlere herkes uymak zorunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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