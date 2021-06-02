CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs ile mücadelede kullanılan "favipiravir" etken maddeli ilaçların son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen hastalara verildiğini iddia etti. Korona hastalarına son kullanma tarihi "Nisan 2021" yazan ilaçlar verildiğini öne süren Emir, "Hastalar itiraz ettiğinde de 'Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yoktur' gibi yanıtlar veriyorlar" dedi. CHP'li Emir konuyu Meclis gündemine de taşıdı.