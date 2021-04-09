CHP'li milletvekilleri Safranbolu'yu ziyaret etti
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CHP'li milletvekilleri Safranbolu'yu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
CHP'li milletvekilleri Safranbolu'yu ziyaret etti

CHP'li bazı milletvekilleri, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Safranbolu'ya geldi.

CHP'li bazı milletvekilleri, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Safranbolu'ya geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve bazı milletvekilleri ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Tarihi Çarşı ve perşembe pazarı esnafını ziyaret eden heyet, Karabük ve Safranbolu'da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye çalışmalarını yerinde inceleyen heyete, Başkan Köse tarafından yapılması planlanan projeler anlatıldı.

Hanım Evi'ni ziyaret eden heyet, ardından SAKEM kurslarını gezdi.

Başkan Köse, ziyaretin Safranbolu için çok faydalı olduğunu belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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