CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
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CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nin cami tuvaletlerinin temizliği için 3 milyon lira harcadığını iddia etti.

CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
13.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, AK Partili Beykoz Belediyesi'nin cami tuvaletlerinin temizliği için 3 milyon lira harcadığını iddia etti.

Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nin 2019 yılı hesaplarının denetimi için oluşturulan komisyonda yapılan incelemeleri paylaştı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Beykoz Belediyesi ilçedeki 22 camide beş ay boyunca yapılacak temizlik işi için 2 milyon 515 bin bedelle ihale düzenlendi. İhaleyi, belediye şirketi Beytaş A.Ş. kazandı.

"İHTİYAÇ ARTTI, YÜZDE 20 DAHA İLAVE EDELİM"

İhale şartnamesine göre beş ay süreyle 70 kişiyle 22 camide temizlik yapılacaktı ve her cami için aylık 6 bin 800 TL temizlik maddesi kullanılacağı hesaplanmıştı.

Ancak belediye ihale sonuçlandıktan sonra 'ihtiyacın arttığını' belirterek hizmet bedelinde yüzde 20 artış yaptı ve 2 milyon 515 bin TL'lik sözleşme bedelini 3 milyon liraya çıkardı. Şirkete de ödeme bu şekilde yapıldı.

MALİYET EN FAZLA 768 BİN TL

İhaleyi alan Beytaş A.Ş. ise ibadethaneler ve ekstra olarak okulların tuvalet temizliği için 26 personellik taşeron alım ilanı verdi. Cemal Sataloğlu, ödenecek rakamın abartılı şekilde yükseltilerek hesaplandığını belirterek şu iddialarda bulundu:

"Beytaş A.Ş., 22 cami için 26 kişinin beş ay süreyle çalıştığı ve her cami için aylık 1000 TL temizlik malzemesi kullanılacağına ilişkin bir hesaplama yapıyor. Bu durumda toplam maliyet en fazla 768 bin 594 TL. Yani belediye 768 bin lira maliyeti olan işe 3 milyon lira vererek 2 milyon 249 bin lira fazla ödeme yapmış oluyor."

Manşet

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