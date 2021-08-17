Bahçelievler Belediyesi meclis üyesine başörtülü hekime hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
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Bahçelievler Belediyesi meclis üyesine başörtülü hekime hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Bahçelievler Belediyesi meclis üyesine başörtülü hekime hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in, filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e 'Hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

BAHÇELİEVLER Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in,  filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e 'Hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.  

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığına ancak koronavirüs sebebiyle filyasyon ekibinde görevli olduğuna yer verildi. İddianamede, 4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yapıldığı esnada şüpheli Temel'in,  Öztürk'e hitaben "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Şüpheli Temel'in alınan ifadesinde Öztürk'e yönelik kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, hakaret etme kastının bulunmadığı, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. İddianamede şüpheli İsmail Hakkı Temel'in "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Temel önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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