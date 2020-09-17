Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Meydanı'ndaki Atatürk heykelini hortumla yıkadı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kılıç, "Devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

17.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:30

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Meydanı'ndaki Atatürk heykelini hortumla yıkadı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, meydanda bulunan Atatürk heykelini hortumla yıkaması sosyal medyada gündem oldu. Başkan Ali Kılıç, paylaşımında, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Bu kentin meydanlarına, sokaklarına, Maltepelilerin en büyük sevdası ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı
Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: Helal beee!Ne başkanlar var. Keşke birazda yerine o nöbet tutsada bizde onu yıkasak hortumla. Gördünüzmü belediye başkanını?Kimin kafası bu kadar çalışabilirdi. Helal sana başkan. Her işi hallettik bir tek o kalmıştı. Yahu aha 2 ay sonra millet içmeye su bulamayacak bunun çaresine bakıyor, buna kafa yoruyormusun?Bence bu hareket ABESLE İŞTİGAL etmektir.
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