Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Meydanı'ndaki Atatürk heykelini hortumla yıkadı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kılıç, "Devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Meydanı'ndaki Atatürk heykelini hortumla yıkadı. Twitter üzerinden paylaşım yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, meydanda bulunan Atatürk heykelini hortumla yıkaması sosyal medyada gündem oldu. Başkan Ali Kılıç, paylaşımında, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Bu kentin meydanlarına, sokaklarına, Maltepelilerin en büyük sevdası ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.