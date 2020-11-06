CHP'li Kuşoğlu: Sayın İnce kastedilmemiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı dağıtmak için parti kurma çalışmalarına destek verildiğine ilişkin açıklamasında Muharrem İnce'yi kastetmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı dağıtmak için parti kurma çalışmalarına destek verildiğine ilişkin açıklamasında Muharrem İnce'yi kastetmediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verilerek parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia ederken, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna da "Sadece o değil" cevabını vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasında kimi kastettiği sorusuna cevap verdi. Kuşoğlu, "Bunu parti içi bir mesele olarak görüyorum. Parti ile ilgili konuları burada tartışmak istemem. Yapılan açıklama doğrudur. Sayın İnce kastedilmemiştir" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da genel merkezde gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, "Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddia ile ilgili para alıp harekete geçen bir kişi var mı, varsa kim; bu iddianın muhatabı olan parti CHP mi yoksa ittifakın diğer ortakları mı kastediliyor?" sorusuna "Dün Özgür Özel grup başkanvekilimiz bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Benim bunlara ilave edebileceğim bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU