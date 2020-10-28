CHP'li Kaya'dan MEB bütçesi eleştirisi Açıklaması
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CHP'li Kaya'dan MEB bütçesi eleştirisi Açıklaması

28.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:06
CHP'li Kaya'dan MEB bütçesi eleştirisi Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlarken derslik sorununun hala çözülmemiş olması herkesin yüreğini sızlatmaktadır.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlarken derslik sorununun hala çözülmemiş olması herkesin yüreğini sızlatmaktadır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını sürerken okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasının, derslik sayılarındaki yetersizliği gündeme taşıdığını söyledi.

Ankara'da teslim tarihi gecikmiş okullarla ilgili, okul idareleri ve velilerden çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Kaya, yaptıkları araştırma sonucuna göre, özellikle Ankara'da ödenek yetersizliğinden tamamlanamayan 129 temel eğitim, 23 ortaöğretim okulunun bulunduğunu ileri sürdü.

Kaya, şunları kaydetti:

"Ülkenin dört bir yanında teslim tarihi dolmuş ancak bitirilememiş çok sayıda okul var. Okul inşaatlarını tamamlamayıp ek süre alan firmalar gecikmenin nedeni olarak ödenek yetersizliğini anlatmaktalar. AK Parti iktidara gelene kadar eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18'ken, 2020 yılında bu pay 4,65'e düşürüldü. 2021 yılı bütçesinde de Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan payı yüzde 7,69 olarak öneriyorlar. AK Parti'nin eğitim-öğretime ayırdığı payı artırmasını zaten beklemiyoruz ancak 2021 bütçesinde eğitim yatırımlarına ayrılan payın, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılında yatırımlara ayrılan yüzde 17,18'lik paya yeniden getirilmesini istiyoruz."

Kaya, koronavirüs salgını koşullarında her sınıfta 15 öğrencinin eğitim-öğretim görmesi gerektiğini ifade etti.

İkili eğitim yapılması halinde 212 bin 329 dersliğe ihtiyacın bulunduğunu kaydeden Kaya, yapımı aksayan okulların tamamlanması halinde bile bu ihtiyacın karşılanamayacağını öne sürdü.

Kaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlarken derslik sorununun hala çözülmemiş olması herkesin yüreğini sızlatmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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