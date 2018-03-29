CHP'li Kadınlardan Stk'lara Ziyaret

CHP Babaeski İlçe Kadın Kolları, sivil toplu kuruluşlarını (STK) ziyaret etti.

Kadın Kolları Başkanı Gül Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Cem Vakfı, Türk Hava Kurumu ve Türk Kızılay şubelerine ziyaretlerde bulundu.

Bingöl, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyarette, parti çalışmalarını anlattı ve Dernek Başkanı Mümin Gençoğlu'ndan dernek hakkında bilgi aldı.

Dernek üyeleriyle yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Bingöl, iletilen sorunların en kısa sürede çözülmesi için yetkililerle temasa geçeceklerini bildirdi.