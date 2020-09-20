CHP'li İnce: Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2) CHP'Lİ İNCE, ORDU VE SAMSUN'U ZİYARET ETTİ'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP'li Muharrem İnce, Giresun'un ardından, Ordu ve Samsun'u ziyaret etti.

CHP'Lİ İNCE, ORDU VE SAMSUN'U ZİYARET ETTİ

'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP'li Muharrem İnce, Giresun'un ardından, Ordu ve Samsun'u ziyaret etti. Ordu'da, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu. Ordu programının ardından Samsun'a gelen İnce, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi ve Çiftlik Caddesi'ni ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İnce, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA