CHP'li İlgezdi: "Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li İlgezdi: "Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor"

CHP'li İlgezdi: 'Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni yönetmelik taslağında radyoloji çalışanlarının radyasyon izinlerinin "fiilen" yok edildiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni yönetmelik taslağında radyoloji çalışanlarının radyasyon izinlerinin "fiilen" yok edildiğini öne sürdü.

İlgezdi yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınında radyoloji tekniker ve teknisyenlerinin hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin 25 Haziran'da yürürlükten kaldırıldığını belirten İlgezdi, 45 günden fazladır yeni radyoloji yönetmeliğinin yayımlanmadığını kaydetti.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik yerine, radyasyon izinlerini hastane yönetimlerinin insafına bırakan bir taslak hazırlığı olduğunu iddia eden İlgezdi, "Yeni yönetmelik taslağında radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor. Emek düşmanı yeni yönetmelik taslağının derhal düzeltilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir düzenlemenin iş barışını zedeleyeceğini ileri süren İlgezdi, bundan vazgeçilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Sığınmacılar konusunda paylaşım yapan Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi
Sığınmacılar konusunda paylaşım yapan Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi
'Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum' diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için 'Anketlerle ilgilenmiyorum' çıkışı yaptı
"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı
'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li İlgezdi: "Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:29:02. #1.14#

title