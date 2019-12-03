: CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek

03.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; CHP'li heyette bulunan Emre, bugün öğlen saatlerinde Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edeceklerini söyledi.

Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini söyleyen Emre, sağlık durumu hakkında da bilgi alacaklarını vurguladı.

Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajıan sosyal medyada yayılması üzerine Selahattin Demirtaş, hastaneye sevk edilmiş ve gerekli sağlık kontrolünde geçirilmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir.

Selahattin Demirtaş ise yaptığı açıklamada, "Halkımız bilsin böyle bir hastalığım var" demişti.

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